Vzrůstem jsou sice zatím malí, ale mnozí už mají velká bojovnická srdce, nebo je alespoň pobíhání po atletickém okruhu baví. Řeč je účastnících břeclavské Čokoládové tretry. Na start se letos přihlásilo 250 účastníků, vedle běžkyň a běžců své síly poprvé změřili i budoucí oštěpaři. K tradici Čokoládové tretry patří, že malé naděje povzbuzují někteří z věhlasných olympioniků a šampionů. Do Břeclavi přijela trojskokanka Šárka Kašpárková.

Čokoládová tretra je tradiční běžecký seriál, který vznikl ze závodů naději při známém ostravském mítinku Zlatá tretra. Už deset let se rozvíjí jako seriál běžeckých závodů pro děti ve věku od šesti do jedenácti let ve sprinterských disciplínách. Ti nejlepší projdou sítem čtvrtfinále a semifinále až ke startu na samotné Zlaté tretře.