Poněvadž dětské folklorní soubory se v době pandémie nescházely a chlapci nemohli trénovat, byla účast slabší než v minulosti. Zúčastnilo se celkem devět chlapců a to čtyři v nejmladší kategorii do 9 let, jeden v kategorii do 12 let a čtyři v kategorii do 15 let. Verbíře doprovázela Starobřeclavská cimbálová muzika pod vedením Veroniky Svačinové a výkony verbířů hodnotila odborná porota ve složení: předseda Martin Kobzík z Týnce, členové Josef Létal z Hrušek, Jan Huňař ze Staré Břeclavi, Marek Salay z Břeclavi-Poštorné a René Zhříval z Josefova.