Loni vinou pandemických omezení museli pořadatelé slavnosti odložit. Do kvetoucích sadů se kvůli uzavření okresů mohli navíc podívat jen lidé z nejbližšího okolí. Letos si milovníci jarní přírody musí vybrat. Pokud patří k milovníkům dobrých vín a místních slavností, pak vyrazí do Hustopečí právě tento víkend. Pokud mají raději svůj klid, mohou třeba příští víkend zjistit, kolik květů ještě v sadech najdou.

Jarní kouzlo ve žluté a fialové. Kvetoucí les pod Pálavou láká k zastavení

V každém případě, pokud se vydají do sadů třeba už v pátek odpoledne, mohou se od šesti večer zastavit v některém z otevřených sklepů ve vinařských ulicích Na Hradbách a Vinařská. Sklepy budou otevřené celý den i v sobotu. Hlavní program se bude odehrávat na Dukelském náměstí v centru města. Návštěvníci tam najdou jarmark, spoustu chutných mandlových specialit, zajímavou gastroshow a vystoupení různých souboru kapel, včetně Cimballicy a Fleretu se Zuzanou Šulákovou. Vstupné na hlavní program je 200 korun.

Vůně jara. Křehká krása mandloňových květů láká na slavnosti. Už za týden

Od Centra volného času Pavučina povede v sobotu i neděli od devíti ráno do čtyř odpoledne do mandloňových sadů vycházková trasa se stanovišti, kde místní spolky pro návštěvníky připravili zajímavé úkoly. V neděli od desíti do pěti bude program slavností doznívat setkáním s alternativními umělci v sadech a ochutnávkou mandlových dobrot v gastrozóně pod rozhlednou.