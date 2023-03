Na jižní Moravě převládlo v těchto dnech slunečné a příjemně teplé počasí. I když se v příštích dnech má ochladit, pohled na tyto nádherné fotky vás zaručeně zahřejí. Děkujeme autorce Miroslavě Jakubčíkové za jejich poslání k nám do redakce.

Mandloně ve zlatém světle i kvetoucí meruňky. Jižní Moravu ovládlo jaro | Foto: Koláž

Stromy mandloní v Hustopečích už krásně kvetou. Může za to teplé počasí, které v těchto dnech přetrvává. Nádherný pohled se naskytl paní Jakubčíkové v podvečerních hodinách při západu slunce. Nebe se zbarvilo do zlatavých barev a nabídlo neopakovatelnou atmosféru. Od pátku 24. do neděle 26. března se zde konají tradiční Slavnosti mandloní a vína.

Kvést začaly už také stromy meruněk. U nich se ale ovocnáři obávají, aby je nepoškodil mráz. Podle meteorologů se má totiž příští týden výrazně ochladit. Noční teploty zřejmě i na jihu Moravy klesnou pod nulu a ani v nížinách nelze vyloučit sněhové přeháňky.