Jednou takhle u vinného stolku… zrodil se název ,,Ne"vinného spolku v Přítlukách. Nejprve děvčata ze spolku obnoviai tradici maškarního karnevalu, který uv Přítlukách pořádají už třetím rokem.

Vzpomínka na maškarní v Přítlukách. | Foto: Jana Úlehlová

Pro děti chystáme maškarní a pro dospělé karneval. Přestože je kolem toho dost příprav, běhání, shánění cen do tomboly, zanedbávání manželů, domácností, tak i přes to všechno nás to baví a naplňuje. V loňském roce měl náš maškarní báýl téma lesní říše. Jsme rády ,že dokážeme zorganizovat něco, co funguje, lidé přijdou a na chvíli hodí starosti za hlavu. Letos nám situace nedovoluje karneval uspořádat, ale věříme, že budeme moci své nápady uskutečnit snad příští rok.