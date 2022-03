Masopustním veselím ožil v sobotu i Brod nad Dyjí. Maškary rejdily po vsi, do průvodu zapojily i ozdobený traktor. Po pandemické pauze si všichni veselý průvod užili. Za pěkné fotky děkujeme Jiřině Křivánkové.

Z fašankového veselí v Brodu nad Dyjí. | Foto: Jiřina Křivánková

Před dvěma lety byly masopusty a fašanky na mnoha místech poslední akcí, než začala v kulturním kalednáři rázně škrtat pandemická omezení. S o to větší chutí se nyní masopustní veselí do ulic vrací. S velkou chutí si sobotní průvod užili i lidé v Brodu nad Dyjí. Podívejte se do naší galerie.