K tanci a poslechu zahráli Chlapci z Moravy, které mají naši klienti velmi rádi. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za velmi vydařenou akci.

Nebylo to ale první setkání s masopustem. V sobotu 15. února zavítal do domova i fašankový průvod, který pořádali Starobřeclavjané. Byl to pro naše klienty úžasný zážitek, který si užili plnými doušky. K vidění bylo spoustu masek a chlapci předvedli také podšable. Tímto jim všem děkujeme.

za tým Domova seniorů Kateřina Hrdličková