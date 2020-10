Matyáši Pálkovi v Itálii pršelo štěstí. Vyhrál svůj první závod

Čerstvě třináctiletý břeclavský závodník Matyáš Pálka jel na poslední závod Mistrovství Itálie CIV s cílem zlepšit dosavadní páté místo v celkovém pořadí. Na okruhu Adria International Raceway, na kterém se před nedávnem jelo ME Minimoto to měl, ale mladý jezdec složité. Ani jeden páteční dopolední trénink nedojel kvůli technickým problémům a Matyášův táta a zároveň mechanik se do Itálie dostal až v sobotu nad ránem, protože čekal doma na výsledky Covid testu.

Matyáš Pálka se raduje ze svého prvního vyhraného závodu. | Foto: motosportfoto.eu