A tak do jihomoravských hornověstonických vinic přijeli pomoci charitativní organizaci Debra pro pacienty s nemocí motýlích křídel například zpěváci pop-rocková Marcela Březinová, kytarista, zpěvák, skladatel a malíř v jedné osobě Martin Maxa, muzikálová zpěvačka Kamila Nývltová, která byla na Pálavsku poprvé a tuto oblast si přímo zamilovala, slovenský světoběžník s kytarou Marin Harich, mladý a velmi šikovný muzikálový zpěvák Tomáš Ringel nebo Martin France, který tento projekt už po šesté připravil.

Byť to bylo ještě chvíli před druhým nouzovým stavem a diváci přišli s rouškami a seděli poctivě v rozestupech, svou vděčnost za to, že se mohou pobavit a zazpívat si, což není v současné době možné, dávali interpretům hlasitým potleskem a ve finále ovacemi ve stoje, což se ještě mohlo.

Po společném závěrečném songu Marcely Březinové se všemi interprety „Snad za to může láska“ si diváci pod venkovním podiem vytleskali ještě přídavek a tak překvapení zpěváci po chvíli bádání vylovili písničku „Není nutno“ od Jaroslava Uhlíře, která obsahově přesně seděla na současnou koronavirovou krizi a to ještě vůbec netušili, že to je pro všechny zúčastněné jedno z jejich posledních veřejných zpívání a to díky zákazu zpívání v ČR, které platí od tohoto pondělka.

Závěrečné slovo patřilo moderátorce tohoto večera Michaele Doležalové a sní se všichni shodli na tom, že se opět v září potkají jak interpreti, tak diváci na stejném místě v Horních Věstonicích při snad 7. ročníku benefičního koncertu „Křídla motýlí“.

Martin France