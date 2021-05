Po letech jsem se rozhodl objevit kousek od našeho bydliště prastaré původní řečiště plné meandrů, kde si řeka dávno v historii ještě neregulovaná razila cestu v krajině. Meandry se nachází ve směru od obce Rohatec k městu Hodonín.

Do přírody se vydávám často sám, nyní čerstvě s novým pejskem, který mi dělá skvělého společníka po toulkách krajinou. Mnohdy se vydávám do míst, kde nevedou obvyklé turistické trasy a často se prodírám křovisky. Usoudím-li, že by se mi mohla naskytnout krásná přírodní scenérie, plná nerušené zvěře a ptactva. Jsou chvíle, kdy jen tak sedím v trávě, vnímám vanutí větru v korunách stromů a sleduji dravce ve výšinách, či divokou zvěř dalekohledem. Fotoaparátem zachycuji ten malý kousek krásy a klidu, co lze jen zachytit a přinést si jako trofej domů. Jsem přesvědčen, že pobyt v přírodě je bezedná studnice pokoje na bolavou duši každému člověku a těm zdravým k načerpání životního klidu do naší uspěchané doby.

Vrátím se k fotografiím. Část takzvaného slepého ramene staré Moravy je nyní obýváno bobry, které jsem nepotkal, ale dle pokácených - ohlodaných stromů tam jsou. Také lze zahlédnout Ledňáčka říčního a Volavku velkou, což považuji za krásný okamžik v přítomnosti. Ticho které nalézám v té oáze krásy je medem mé duši. Také se na odlehlých místech setkávám s přístupem určitých zájmových skupin s neukázněností k přírodě a především její čistotě, kterou někteří nerespektují. Morava je nádherná a stojí za to, aby jsme si ji uchránili, jako mnoho krásných koutů nenarušené přírody, kterou si za peníze nekoupíme. Přeji všem mnoho krásných chvil a ticha v kráse, která je mnohdy kousek od našeho obydlí, jen je třeba odpojit pozornost od monitorů a prostě jít tam, kde to nepoznáme a věřte mi, že tak jako já prožijete velké dobrodružství, kde by jste to nečekali.

Tak přátelé je to jen na vás, přeji hodně zážitků ticha a krás.

Milan Knesl