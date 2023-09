Letošní ročník Bibliotheca inspirans ocenil celkem 11 knihoven za to, že pomáhají upevňovat komunitu. Knihovna v Mikulově zaujala porotu kulinářským cyklem pro děti s názvem Chutné příběhy. Vyhlášení proběhlo 12. září v Olomouci na největší knihovnické konferenci Knihovny současnosti 2023.

Městská knihovna Mikulov získala ocenění Bibliotheca inspirans | Foto: Městská knihovna Mikulov

„Veřejné knihovny považujeme za bezpečný přístav vědění, porozumění a solidarity. Lidé, kteří v nich pracují, často nápaditě podporují dobré sousedské vztahy v obci a zapojují místní do veřejného dění,“ uvedla Tereza Lišková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou ocenění Bibliotheca inspirans organizuje. A dodala: „Jídlo je odvěký prostředek, u kterého k sobě máme jako lidé blíž. Vždycky když vidím tuzemskou knihovnu, jak do svých aktivit začleňuje jídlo, stravování, vaření…, tak mám radost a chci vědět víc. Za hranicemi najdeme knihovny, kde je vaření jedna ze základních komunitních aktivit. Rendlíky mezi regály!“

Mikulovská knihovna učí děti v rámci cyklu Chutné příběhy nejen vařit a dodržovat postupy, ale zároveň jim přibližuje i zemi, jejíž kuchyni se právě věnují. Ilona Salajková, která workshopy vymýšlí a vede, prostě dokáže na malém prostoru velké věci. „Inspirovala jsem se v jedné belgické knihovně a také v knížce Můžu ochutnat, která hezky popisuje tradice a pokrmy jednotlivých zemí. Děti podle indicií hádají, jaké kuchyni se budeme věnovat. A potom si o ní povídáme, učíme se v daném jazyce popřát dobrou chuť, a nakonec si něco společně uvaříme,“ vysvětluje Ilona Salajková.

Aby mohly vařit jak menší, tak větší děti, připravuje jim dva druhy návodů: „Těm menším ho zpracovávám obrázkově, větším textově. Rozdám je a pustíme se do práce. Zároveň se u toho učíme spolupracovat. Každý by chtěl míchat, solit nebo rozbíjet vejce, ale nemůžeme to dělat všichni najednou. Takže se střídáme a každý dělá něco.“ Rodiče a prarodiče menších dětí zůstávají spíše v pozadí a jen s úžasem sledují, jak jsou jejich děti zapálené pro věc.

„A samozřejmě ochutnají i jídla, která by doma nejedly. Většinou je nestihnu ani nafotit,“ směje se Ilona Salajková. Cykly probíhají jednou za měsíc a jsou zdarma, účastníci pouze přispívají na suroviny. Podle Ilony Salajkové jde o nejoblíbenější a nejnavštěvovanější aktivitu, do níž se může pustit každá knihovna: „Stačí plotýnka, mikrovlnka, případně remoska. Nebo naplánovat cyklus tak, že někdo z dobrovolníků připraví základ a děti jej potom zkompletují a dozdobí. Úspěch je zaručen!“

„Kulinářský cyklus představuje netradiční atraktivní cestu, jak do knihovny přilákat i nečtenáře a nenásilně z nich udělat čtenáře. Navíc jídlo vždycky spojovalo. Více vaření do knihoven,“ okomentovala mikulovskou knihovnu jedna z porotkyň Bibliotheca inspirans Andrea Studihradová z České spořitelny.

Místostarostka Mikulova Petra Korlaar dodává: „Nekonečné nadšení celého kolektivu se již řadu let propisuje nejen do dění kolem knihovny, ale i celého města. Díky kreativitě paní ředitelky Ilony Salajkové má knihovna dostředivou sílu a přitahuje nejen knihomoly, ale i dobrodruhy. Kulinářské lekce jsou toho důkazem. Ocenění Bibliotheca inspirans si velmi vážíme, je pro nás velkou motivací pro pokračování i v dalších dobrodružně-literárních projektech.“

O Bibliotheca inspirans:

Bibliotheca inspirans 2023 je ocenění pro knihovny, které dokázaly skvěle pojmout svou komunitní roli v obci. Získalo jej 11 knihoven po celé ČR a tím získaly mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc korun, které využijí pro další rozvoj svých aktivit. V roce 2024 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na péči o pohodu a rozvoj zaměstnanců knihoven. Nominační formulář bude stejně jako u letošního ročníku otevřen veřejnosti, návštěvníkům knihoven i knihovnické obci.