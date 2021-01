Dne 21.ledna 2020 si Městská střední odborná škola v Kloboukách u Brna připomíná 100. výročí svého založení. Je to velmi dlouhá doba nejen na jeden lidský život, ale i pro střední školu na malém městě. Pamětníci jejího založení už nejsou mezi námi, a tak se o tom, jaká byla tehdy doba, dozvídáme jen z několika dokumentů a fotografií.

Uplynulo sto let od založení Městské střední odborné školy v Kloboukách u Brna. FOTO: Archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista

Za 100 let se ve škole vystřídaly tisíce žáků a stovky učitelů. Každý rok ze školy odcházeli absolventi a do školních lavic usedali noví studenti. Dá se však říci, že škola nezestárla, protože její studenti jsou stále stejně mladí jako jejich předchůdci a stále plni očekávání, co nového jim škola přinese. Jen bývalí učitelé a absolventi stárnou a zůstávají jen vzpomínky.