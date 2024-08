Umělci tvořili měsíc na zámku v Mikulově. Výsledky uvidí lidé do listopadu

V sobotu 10. srpna byl na mikulovském zámku slavnostně zakončen 31. ročník výtvarného sympozia a vernisáží zahájena navazující výstava Identita. Výstava zahrnuje díla současných umělců a umělkyň, kteří byli součástí 31. ročníku sympozia známého jako „mikulovská dílna“. Vystavená díla, která vznikla během sympozia jsou na mikulovském zámku k vidění do 30. listopadu.

Mikulov se stejně jako v uplynulých třicet letech stal toto léto místem setkávání všech generací se současným výtvarným uměním a uměleckou tvorbou. V době od 14. července do 10. srpna se zde konalo tradiční Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“. Letos svým 31. ročníkem věnovanému tématu Identity vstoupilo do čtvrté dekády.

V ateliérech na zdejším zámku, i mimo ně, měsíc působily respektované osobnosti současné výtvarné scény: Daniela & Linda Dostálkovy, Eja Devečková, Libuše Jarcovjáková, Michaela Vrbková, Jan Vytiska a student AVU Jura Piršč. K sedmičce letošních účastnic a účastníků se ve druhé polovině připojil zahraniční host Svätopluk Mikyta. Autorkami vizuální identity 31. ročníku bylo autorské duo Linda & Daniela Dostálkovy, které jej zpracovali pod hlavičkou své nové značky Critical Styling Service.

Sympozium pořádá Město Mikulov v úzké spolupráci se zdejším Regionálním muzeem v Mikulově, které pro něj poskytuje prostory jižního křídla zámku a za 30 let svého působení se stalo zaběhnutou kulturní akcí i značkou. Každoročně se sympozia účastní výběr umělců a umělkyň, který sestavuje kurátor/ka ročníku a výběr ze zde vzniklých děl přechází do Sbírky současného města Mikulov.

„Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ v sobě nese vize setkávání, vzájemného působení a poznávání odlišností. Přináší mnohostranné obohacování. I díky tomu je dnes Mikulov renomovaným kulturním centrem regionu, městem otevřeným a kosmopolitním. Je pojítkem mezi minulostí a budoucností, mezi tradicí a inovací. A dnes, po jednatřiceti letech od svého založení, už i symbolem kontinuity v čase neustálých změn. Letošní ročník je toho jasným dokladem,” komentuje ročník místostarostka Mikulova Petra Korlaar.

Číslem 31 započala čtvrtá dekáda a přinesla nové trendy v komunikaci, struktuře i doprovodných programech sympozia. Koncepci ročníku připravila již v roce 2020 kurátorka Lenore Jurkyová, která zastávala také pozici teoretičky ročníku. Záštitu ročníku poskytla historicky první dvojice odborných garantů: kulturní manažerka Marcela Straková a Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově. Oba jsou členy Poradního sboru, který se směřování sympozia pod vedením místostarostky Petry Korlaar věnuje již druhým rokem.

V rámci doprovodných programů vstoupili umělci a umělkyně do interakce s místním obyvatelstvem, a to různými formami. Letos se například „dílna“ poprvé zapojila formou tzv. umělecké kuchyně do XXV. Festivalu národů Podyjí. Výtěžek z prodeje halušek byl věnován na dobročinnou sbírku. Místní ženy a dívky byly umělkyní Ejou Devečkovou pozvány na workshop hvízdání a zdejší hvízdající ženy účinkují ve videu, které je součástí výstavy Identita.

„Při výběru umělců pro letošní ročník výtvarného sympozia jsem zohlednila především způsob, jakým se v rámci své tvorby vztahují k tématu identity: jedince, společnosti, umění, konkrétního média nebo místa. Jako kurátorka kladu důraz na dialog, který výrazně odlišuje formát sympozia od klasické umělecké rezidence. Mikulovské výtvarné sympozium je známé svou jedinečnou atmosférou a komunitním charakterem, který se prostřednictvím své práce snažím podpořit. Jsem ráda, že mé pozvání přijali umělkyně a umělci, kteří společně vytvářejí nejen skvělý kolektiv, ale také reprezentativní výběr toho nejzajímavějšího ze současné výtvarné scény v České republice a na Slovensku. Právě vznikající díla pokrývají širokou škálu médií a pevně věřím, že obohatí již tak pozoruhodnou městskou sbírku výtvarného umění,” uvádí k letošní koncepci kurátorka ročníku Lenore Jurkyová.

Dílna ve virtuálním prostoru

Jednou z novinek, kterými se dílna v tomto ročníku profilovala byla denní komunikace formou reels na Instagramu, kterými „dílna“ zprostředkovávala všem zájemcům o dění atmosféru ze zámeckých ateliérů, prezentovala umělkyně a umělce i tým sympozia směrem k široké i odborné veřejnosti, a to doslova každý den. Autorkou videí je studentka scénáristiky na JAMU Zita Maršíková.

Změnou prošla také koncepce doprovodných programů. Workshop pro nejmenší se rozšířil, a otevřel pro všechny návštěvníky bez rozdílu věku. Letos proběhl pod vedením tří respektovaných galerijních pedagogů: Andrey Kaňkovské, Lucie Horňákové Černayové a Šimona Kříže.

Sympozium tradičně doprovodila řada partnerských akcí, např. výstava fotografií Jindřicha Štreita v Horní synagoze. Cyklus Mikulovsko vzniknul v rámci prvního ročníku sympozia v roce 1994 a je součástí mikulovské sbírky a stejně jako výstava je k vidění až do 30. listopadu.