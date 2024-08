Mikulov se stejně jako v uplynulých třiceti letech stal toto léto místem setkávání všech generací se současným výtvarným uměním a uměleckou tvorbou. V době od 14. července do 10. srpna 2024 se zde koná tradiční Mikulovské výtvarné sympozium “dílna“. Letos zahájilo čtvrtou dekádu.

V ateliérech zdejšího zámku, i mimo ně, aktuálně působí respektované osobnosti současné scény Daniela a Linda Dostálkovy, Eja Devečková, Libuše Jarcovjáková, Michaela Vrbková, Jan Vytiska a student AVU Jura Piršč. K sedmičce letošních účastnic a účastníků se ve druhé polovině připojil zahraniční host Svätopluk Mikyta. Autorkami vizuální identity jednatřicátého ročníku jsou Linda a Daniela Dostálkovy v rámci své nové značky Critical Styling Service.

CO SE UDÁLO ZA PRVNÍ DVA TÝDNY?

První dva týdny probíhajícího sympozia se nesly ve znamení tvorby. V rámci doprovodných programů vstoupili umělci a umělkyně do interakce s místním obyvatelstvem, a to různými formami. Letos se např. “dílna“ poprvé zapojila formou tzv. umělecké kuchyně do XXV. Festivalu národů Podyjí. Výtěžek z prodeje halušek kurátorky Lenore Jurkyové byl navíc věnován na dobročinnou sbírku. Místní ženy a dívky byly umělkyní Ejou Devečkovou pozvány na workshop hvízdání a zdejší hvízdající ženy účinkují v jejím výsledném videu, které bude také součástí finální výstavy.

„Při výběru umělců pro letošní ročník výtvarného sympozia jsem zohlednila především způsob, jakým se v rámci své tvorby vztahují k tématu identity: jedince, společnosti, umění, konkrétního média nebo místa. Jako kurátorka kladu důraz na dialog, který výrazně odlišuje formát sympozia od klasické umělecké rezidence. Mikulovské výtvarné sympozium je známé svou jedinečnou atmosférou a komunitním charakterem, který se prostřednictvím své práce snažím podpořit. Jsem ráda, že mé pozvání přijali umělkyně a umělci, kteří společně vytvářejí nejen skvělý kolektiv, ale také reprezentativní výběr toho nejzajímavějšího ze současné výtvarné scény v České republice a na Slovensku. Právě vznikající díla pokrývají širokou škálu médií a pevně věřím, že obohatí již tak pozoruhodnou městskou sbírku výtvarného umění” uvádí k letošní koncepci kurátorka ročníku Lenore Jurkyová.

CO JE NOVÉHO?

Nová dekáda přináší novinky. Jednou z nich je denní komunikace skrze denní zpravodajství formou reels na Instagramu, kterými “dílna“ zprostředkovává atmosféru ze zámku i podzámčí směrem k široké i odborné veřejnosti, a to doslova každý den.

„Instagram hraje ve světě současného, nejen vizuálního umění klíčovou roli, i proto jsme se rozhodli jej pro novou dekádu sympozia založit.“ komentuje toto nové virtuální vykročení Marcela Straková, jedna ze dvou odborných garantů sympozia.

Změnou prošla také dosavadní forma doprovodných programů. Workshop pro nejmenší se rozšířil a otevřel pro všechny diváky bez rozdílu věku. Letos proběhl pod vedením tří respektovaných galerijních pedagogů: Andrey Kaňkovské, Lucie Horňákové Černayové a Šimona Kříže. Sympozium doprovází řada partnerských akcí, např. autorské čtení Min a Jeb Open Stage anebo výstava fotografií Jindřicha Štreita v Horní synagoze. Cyklus Mikulovsko vzniknul v rámci prvního ročníku sympozia v roce 1994 a je součástí mikulovské sbírky.

Zakončení letošního ročníku proběhne v sobotu 10. srpna 2024 od šesté hodiny večerní vernisáží a navazující výstavou v jižním křídle zámku. Výstava, která představí umělecké výstupy letošního sympozia potrvá do 30. listopadu 2024.