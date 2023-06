Od pátku do neděle probíhal na umělém vodním kanále v Račicích jeden z vrcholů tuzemské veslařské sezóny, mistrovství České republiky žactva. A břeclavští veslaři se domů opět nevracejí s prázdnou! Z račických vod se jim podařilo vylovit jedno zlato a dva bronzy.

Mladí břeclavští veslaři vylovili z račických vod tři republikové medaile | Foto: SVK Břeclav

Titul mistryně republiky a zlatou medaili vybojovala nejmladší z břeclavské výpravy, jedenáctiletá skifařka Hana Lipková. Ta si účast ve finále A zajistila vítězstvím v páteční rozjížďce, a pasovala se tak do role jedné z favoritek. V nedělním závodě své postavení adeptky na medaili potvrdila, když s náskokem více než vteřiny a půl zvítězila. „Hanka začala veslovat po březnovém Přeboru škol ve veslování na trenažérech a účast na těchto závodech pro ni představuje hlavně sbírání cenných zkušeností. Když Hanka v neděli získala titul mistryně republiky, byla to senzace, “ okomentoval úspěch mladé veslařky její trenér Josef Akai.

O dva bronzy do břeclavské sbírky medailí se postaraly starší žákyně. První z nich vybojovala na skifu Natálie Novotná, další pak přidala párová čtyřka s kormidelníkem ve složení Elen Havlová, Tereza Trojanová, Iva Oslzlá, Natálie Novotná, kormidelník Viliam Guriš. Závod párových čtyřek byl přitom velmi napínavý – první čtyři lodě se vměstnaly do necelých tří vteřin a naše děvčata od stříbra dělilo pouhých osmnáct setin sekundy. „Bronz ze skifu má pro mě cenu zlata, protože jsem v zimě kvůli zdravotním problémům nemohla tři měsíce trénovat,“ popisuje Natálie Novotná. „Náš cíl na párové čtyřce byl dostat se do finále A a když se to povedlo, myslím, že mnoho lidí nevěřilo, že bychom mohly mít medaili. My jsme ale bojovaly dokonce o zlato, a i když jsme nakonec byly třetí, je to pro nás jako pro prvoročačky velký úspěch. Tímto děkuji svým parťačkám Ivě Oslzlé, Tereze Trojanová, Elen Havlové a kormidelníkovi Vilu Gurišovi,“ dodává dvakrát bronzová Natálie.

I další břeclavské posádky měly možnost bojovat o medaile, svou účast ve finále A však bohužel v cenný kov neproměnily. Nepárová čtyřka starších žákyň, do které usedly Hana Nesňalová, Lucie Kapinová, Elen Havlová a Tereza Trojanová a kterou z pozice kormidelníka řídil opět Viliam Guriš, skončila pátá. Mladší žákyně Eva Kunertová pak zaznamenala dvě šestá místa – jedno na skifu a druhé spolu s Hanou Lipkovou na dvojskifu.

Mladí břeclavští veslaři o co nejlepší umístění bojovali také ve finále B, C, případně D a vedli si následovně – dvojskif starších žákyň ve složení Lucie Kapinová, Iva Oslzlá dojel ve finále B na třetím místě, Hana Nesňalová společně s kamarádkami z Uherského Hradiště skončila na párové čtyřce s kormidelníkem ve finále B pátá a Marek Gruber byl mezi dvanáctiletými skifaři ve finále B šestý. Ve finále C zvítězil Filip Císař jak na skifu mladších žáků, tak i na dvojskifu stejné věkové kategorie společně s Markem Gruberem.

Mezi staršími žáky obsadil druhé místo dvojskif Štěpán Baláš, Tobiáš Trepáč a hned po něm protnula pomyslnou cílovou čáru další břeclavská posádka Tobiáš Drajna, Tomáš Válek. Pro třetí místo si ve finále C dojel čtrnáctiletý skifař Tomáš Bartolčic. Již v sobotu absolvovala finále D párová čtyřka starších žáků ve složení Štěpán Baláš, Tobiáš Trepáč, Tomáš Bartolčic, Alex Nešpor, kormidelník Viliam Guriš, která v něm skončila pátá.

Z rozjížděk do dalších bojů bohužel nepostoupili starší žáci-skifaři Alex Nešpor a Hugo Greé, ani dvojskif starších žáků Hugo Greé, Jiří Hádlík.

Račický kanál si od veslařů příliš neodpočine, hned za týden na něm proběhne mistrovství republiky dalších věkových kategorií – dorostu, juniorů, seniorů B a seniorů. Ani na tomto šampionátu nebudou břeclavští veslaři chybět.