Pokud jste někdy přemýšleli, na co všichni ti rybáři celé hodiny čekají u rybníka nebo řeky, máme pro vás odpověď. Parta mladých příslušníků Petrova cechu, se podělila o své úlovky. Většinu času mladí rybáři sice tráví na Vranovské přehradě, tyhle kapitální kousky ale vylovili na Mušově.

Úspěchy mladých rybářů na Mušově. | Foto: Vranov Team

Rybáři z Vranov Teamu tráví na Vranovské přehradě, ale daleko od pláže, od jara do zimy většinu volného Pokud je to možné ulovené ryby po zdokumentování pouští zpět do vody. Rybaření je pro ně hodně týmová záležitosti. Také rádi chodíte na ryby? A povedl se vám pěkný úlovek? Podělte se s námi a s čtenáři o své úspěchy: víme to totiž všichni - úlovek bez fotky je jenom rybářská latina!.