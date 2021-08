Lukáš Drobilič /2009/ z Hlohovce plave od čtyř let a dnes patří mezi úspěšné plavce břeclavského plaveckého oddílu Delfín ve skupině závodních plavců. Od od osmi do jedenácti let let posbíral na závodech v Jihomoravském kraji zhruba osmdesát medailí v disciplínách znak, kraul, motýl. Z letního a zimního Mistrovství Moravy desetiletých si přivezl z celkově dvanácti disciplín 11 medailí a jedno čtvrté místo. V roce 2020 se konaly pouze jarní a podzimní krajské přebory na dlouhé tratě 800 m, odkud si přivezl 3. a 2. místo. Bohužel jiné závody ani Mistrovství se v roce 2020 nekonaly. Děkujeme Bohdaně Drobiličové za pěkný příspěvek.

Lukáš Drobilič je nadějným plavcem, daří se mu v atletice a úspěšně vyzkoušel i triatlon. | Foto: Bohdana Drobiličová

Lukáš je ale také všestranný sportovec, daří se mu i v atletice, i když ji netrénuje. Z Valtické ZŠ, kde se dětem v tělesné výchově a a atletice věnuje Roman Paulík, přestoupil do sportovní třídy ZŠ Slovácká Břeclav. V září 2020 se zúčastnil závodu Čokoládové tretry v Břeclavi a nominoval se v hodu raketkou a běhu na 300 m do semifinále v Ostravě. V běhu se probojoval do finále, které se běželo při závodu Zlatá tretra a umístil se na 5. místě. V rámci školy a atletického oddílu Lokomotivy Břeclav, který občas tyto děti posílí do soutěží družstev, zvládli jen pár závodů. Vždy se ale jako družstvo umístili na prvních místech.