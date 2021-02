O létání jsem se zajímal už od dětství, ale rozhodnutí asi padlo v den, kdy za naším domem musel nouzově přistát motorový paraglidista s porouchaným motorem. Všichni si říkali, jaký je to blázen, jak je to nebezpečné, ale a já v tom viděl něco úžasného.

Let nad mlhou. | Foto: Robin Cibulka

Touha se odpoutat od země na sebe nenechala dlouho čekat a po týdenním kurzu v Jaroměři v roce 2012 jsem si vybavení (padák a motorovou krosnu) donesl domů… nikdy nezapomenu na svůj první let, kam se přišla podívat půlka rodiny. Po odpoutání od země jsem málem vyklouzl z popruhů a nedosáhl ani na řidičky, se kterými se ovládá padák. Po přistání se taťka přiznal, že když večer před vzletem přišel z hospůdky, chtěl si krosnu vyzkoušet, a aby se do ní nasoukal, musel všechny popruhy povolit. Mamka po přistání dodala, že si myslela že kopání, kterým jsem se snažil nasoukat zpět do sedačky, vypadalo jako bych kopal nadšením ? A já si přitom málem nadělal do kalhot!