Poté si milovnice módy užily přehlídku společenských a svatebních šatů a při vystoupení Kloboukového klubu Radky Chabičovské se všichni ocitli v dobách minulých, kdy dámy dbaly na eleganci a lidé se na ulicích zdravili smeknutím klobouku, to vše za hudebního doprovodu pianisty a skladatele Elly Jay. Co ještě rozhodně na Šlechtitelce nemohlo chybět? No přece víno! A to tady umí skvělé!