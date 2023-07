Druhý ročník příměstského tábora uspořádalo sdružení Modrá vážka v Břeclavi. Celý týden plný aktivit a poznávání města díky obětavé pomoci dobrovolníků mohly zažít děti s poruchou autistického spektra. „Zapojili se studenti, před kterými smekám. Zvláště, pokud pomáhali již minulý rok a věděli, do čeho jdou,“ netajila obdiv Lenka Černá, která za Modrou vážkou stojí.

Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra uspořádalo v Břeclavi sdružení Modrá vážka. | Foto: David Korda

Po celý týden si její svěřenci užívali Břeclav. „Děti viděly Krysáky v muzeu, muzeum železnice, kostel svatého Václava a strávily i čas v zámecké zahradě,“ vyjmenovala Černá s tím, že zázemí bylo v Centru pro rodiny. Tam děti odpočívaly v odpoledních hodinách a měly klidový režim.

Připomněla, že díky Modré vážce se o dětech s poruchou autistického spektra ví. „Studenti pomáhali dětem poznat svět a zároveň se snažili proniknout do toho jejich. Děti mají určité omezení, žijí ve svém světě, ve své vlastní bublině. My se jen snažíme, aby nepraskla. Když žijete ve světě s autisty, zvyknete si na na nenadálé situace a neřešíte reakce okolí. Nikdo z našich pomocníků není do autistického světa zasvěcený, ale vydrželi s námi po celý týden. Jsou to hrdinové,“ vzkázala Černá.

