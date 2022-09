Pro Modrou Vážku to byly první příměstské tábory pro děti s Pas a v Centru pro rodinu to bylo nové zázemí pro logopedické příměstské tábory. Centrum opravdu žije a ožívá. Neustále mě fascinuje jak si nás rodiče najdou, z jaké dálky k nám jezdí a jak to dětem u nás prozpívá. Ještě uvidíme, co udělá když budeme mít dětskou skupinu, která se zaměřuje na logopedii a právě neurovývojová oslabení.