Z Velkých Pavlovic do Kobylí nebo Němčiček zve v sobotu vinařské Putování za burčákem po Modrých horách. Pořadatelé připravili trasy pro pěší i pro cyklisty, provedou je mezi vinicemi a malebými sklepy i k lákavým výhledům z rozhleden. . Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za krásné fotky z Kobylí, Vrbice, Bořetic a Velkých Pavlovic.

Malebné sklepy lákají návštěvníky ve Vrbici k procházce. | Foto: Miroslava Jakubčíková

První sobotu v září připravili pořadatelé Putování za burčákem po Modrých horách. "Jedná se o putování (nejen) mezi vinohrady, od jednoho razítkovacího místa ke druhému. Na startu si zakoupíte balíček a v něm je i mapka, do které můžete sbírat razítka a ještě k tomu na každém razítkovacím místě zdarma dostanete 0,5 dcl burčáku k ochutnání. Jestli zvolíte kolo nebo chůzi, to záleží pouze na vás, nejde zase o tak náročný terén. Na jednotlivých razítkovacích místech se můžete občerstvit co hrdlo ráčí," lákali pořadtelé. Oficiální start putování je od sokolovny ve Velkých Pavlovicích od deváté hodiny ráno. Výletníci se ale mohou zapojit i z označených míst v jednotlivých obcích, kterými vedou trasy letošního putování. Vedle Velkých Pavlovic jsou to Bořetice, Němčičky, Kobylí a právě Vrbice. Od jedné hodiny odpoledne začíná doprovodný program u velkopavlovické sokolovny s ochutnávkou nejlepších modrohorských vín, prezentací malých pivovarů a zajímavých občerstvením. V sedm večer pak začíná ve Vrbici zarážení hory "Zarážení hory se letos koná pouze jako večerní program bez otevřených vinných sklepů. Scénku zahraje vrbecká chasa, zazpívají Mužáci z Vrbice. Následovat bude beseda u cimbálu s CM Klaret," uvedli vrbečtí vinaři.