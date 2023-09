Malebné městečko Greding u sousedů v Bavorsku se první zářijový víkend proměnilo ve veselý folklorní rej. Náměstí u místní radnice obsadilo na sto stánků a na pódiu se střídali krojovaní s lidovými muzikanty. Ti všichni přijeli na 30. ročník „Gredinger Trachtenmarkt“, dvoudenního festivalu, který zájemcům ukazuje kroje a vše, co k nim patří. Tři desetiletky přitom nebyly jediné jubileum, které oblíbená akce oslavila. Na tento rok připadlo i 140. výročí bavorského krojového hnutí.

Moravané uchvátili městečko Greding v Bavorsku. V kroji působili jako celebrity | Foto: nadační fond Moravská krása

Do Gredingu z Břeclavi v pátek 1. září vyrazil celý autobus plný představitelů jihomoravského folklóru, mezi nimi i dva členové týmu nadačního fondu Moravská krása, který celý výjezd tak trochu zpunktoval. Nadační fond totiž dlouhodobě spolupracuje s oddělením vnějších vztahů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. A právě tam zamířil dotaz organizátorů německého festivalu, kdo by asi tak od nás z Moravy mohl do Bavorska přijet. Doporučení padlo na Moravskou krásu. Pak už byl jen krůček k tomu domluvit se s Valtickými mužáky, ženami z Charvátské Nové Vsi a tanečníky Old Stars Břeclavanu s uměleckým vedoucím Jaroslavem Švachem, to vše v doprovodu CM Matěje Kurečky.

„Máme za sebou úspěšnou reprezentaci v Gredingu. Všichni byli nadšení jak z vystoupení, tak z krojů, které jsme předvedli. Chodili za námi a brali si spoustu propagačních materiálů, které jsme s sebou vzali pro zviditelnění našeho kraje, obzvláště regionu Podluží,“ popisuje Bohumila Dušková z Hlohovce, která má v Moravské kráse na starosti suvenýry a e-shop.

Nepřehlédnutelné ornamenty z Podluží

Její kolega Martin Sikyta, kterého můžete znát coby věčně usměvavého baristu z Havlíčkovy kavárny v Havlíčkově vile, kde nadační fond Moravská krása sídlí, veškeré dění moderoval a rovnou překládal do němčiny. „Od první chvíle, kdy jsme do nádherného městečka Greding dojeli, mě pohltila bavorská atmosféra. Stánek Moravské krásy byl určitě ten nejbarevnější a náš merch s ornamenty z Podluží svítil přes celý trh. Když jsem na pódiu uváděl naši delegaci, popisoval náš kraj, region i aktivity nadačního fondu Moravská krása, mluvil jsem před tolika lidmi a ještě k tomu v němčině, že to pro mě bylo asi doposud největší opuštění komfortní zóny,“ přiznává Martin.

Strhující festivalová vystoupení se konala dvakrát denně a trvala přibližně hodinu. Mimo to se přítomní mohli zastavit u vystavovatelů, kteří nabízeli vše, co ke krojům patří: látky, příze, hotové kroje, čepce, boty nebo doplňky jako opasek či šperky.

Kořeny na jižní Moravě

Moravské kroje si díky rozmanitosti barev získaly pozornost každého, kdo je zahlédl. Moravané v kroji působili jako celebrity, kdekdo se s nimi fotil. „Návštěvníci Trachtenmarktu byli nadšení, že s námi mohli prohodit kus řeči a více poznat, odkud pocházíme. Spousta lidí na náš kraj zavzpomínala, neboť tu mají například vzdálenou rodinu, známé anebo se jejich rodiče, případně prarodiče narodili dokonce v Břeclavi nebo ve Valticích!“ líčí hrdý Valtičan.

Na štěbetajícím tržišti nechyběly ukázky tradičních řemesel, třeba různé druhy vyšívání, potiskovací techniky a pletení perlových tašek. A jestli vás napadlo, že se setměním šli účastníci tržiště spát, tak to se pletete. Následoval večerní Rumpling neboli putování po místních restauracích s muzikou.

„Celý festival se jak z naší strany, tak ze strany pořadatelů vydařil. Setkali jsme se i s potomky odsunutých Němců, kteří se zajímali o náš region. Všichni zúčastnění si zaslouží velké díky za odvedenou práci,“ shrnuje Bohumila Dušková s tím, že Moravská krása už pořadatele kontaktovala ohledně termínu na příští rok a má i nápad na ozvláštnění programu. Jaký? Nechte se překvapit.