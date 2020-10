Museli jsme zavřít, než se vrátí návštěvníci opravujeme a uklízíme

Když je muzeum zavřeno, je prostor na vylepšování, změny, úklid, renovace a další činnosti, které nejde dělat za běžného provozu. Takže, pořekadlo, že "Všechno zlý je k něčemu dobrý", se opět naplnilo. Je to o přístupu, pozitivním myšlení a nevzdávání se. Můžeme sedět zavření doma za pecí, či u televize, ale to my moc neumíme. Nasadíme roušky, použijeme dezinfekci před prací i po, a jdeme na to.

I Muzeum obce Kobylí zůstává nyní kvůli epidemickým omezením zavřené. Správci využili času k opravám a úklidu. foto: archiv muzea | Foto: Deník / Martin Moštěk