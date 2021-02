Na Mikulov se dívám ze střech. Baví mě hledat nové pohledy na krásné město

Už jsou to dva roky, co pracuji ve výškách. Denně se mi naskytovaly nádherné, kouzelné pohledy na Mikulov a blízké okolí. Bylo to něco, co mě při práci naplňovalo a dávalo pozitivní energii. Nedávno jsem se rozhodl tyhle nádherné výhledy i fotit a podělit se o ně s okolím.

Rozhled z výšky mění pohled na Mikulov. | Foto: Václav Dobšiček