I když člověk vyráží na procházku důvěrně známými místy, má pořád co objevovat. Ať už měnící se přírodu s každým ročním obdobím nebo se může zaměřit na detaily a maličkosti. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za pěkné fotky.

Detaily ze zimní procházky okolím Šakvic. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Při procházce u Šakvic si může člověk všímat polí, sadů nebo vinic, sledovat, co se děje na březích Nových Mlýnů. Nebo se zaměřit na maličkosti. Právě to udělala Miroslava Jakubčíková. V naší glerii se můžete podívat na to jak přeháňka nebo tající sníh ozdobila květy, listy a plody u cest.