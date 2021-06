Po dlouhé odmlce se konala dne 22.5. konečně nějaká událost, a to s nádechem nedávné historie. Zúčastnil jsem se tradiční vyhlídkové jízdy parního vlaku na trati Břeclav - Lednice. Důvodů k radosti bylo hned několik. Jak jsem již zmiňoval, po roční pauze bez akcí se konečně začalo něco dít a také kvůli tomu, že tady jezdí parní vlak jen dvakrát ročně.

Sice jsem se já i řada přátel těšili na Šlechtičnu, ovšem pohled na menší lokomotivu Skaličák, dal zklamání zapomenout. Příjemným bonusem byli cestující v historických krojích a uniformách, jakož i přítomnost starého autobusu. Co jsem ale vůbec nečekal, tak byla parta nadšenců s historickými motocykly. I když ranní déšť byl trochu nepříjemný, nakonec to byl fajn den a zážitek stal rozhodně za to.

Spanilou jízdu historické lokomotivu můžete shlédnout zde: Zdroj: Youtube

Miloš Rufer, jr.