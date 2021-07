Kraj pod Pálavou přináší při procházce krásné pohledy v každý denní čas, kteroukoliv roční dobu. Přesto se může stát, že člověk jen kouká, co všechno kolem něj a nad ním poletuje. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za malebný příspěvek z večerní procházky.

Při večerní procházce u Šakvic někdy potkáte i horkovzdušný balon. | Foto: Miroslava Jakubčíková

To si takhle člověk vyjde za Šakvice do polí. V letním podvečeru si prohlíží, co kde kvete a sleduje, jak na kolem květů bzučí čmeláci a ladně se třepotají motýli. Pak zaslechne trochu hlučnější zvuk, ale zdálky – a vidí, jak nad poli přelétá kdosi na paraglidu. A jako by to bylo málo, tamhle kousek dál přistává na poli horkovzdušný balon. Rozhled po pálavském kraji z jeho koše není ale třeba posádce závidět. Vůbec když vás procházka za chvíli dovede k břehům přehradního jezera s pokaždé jinak krásným pohledem právě na Děvín a kraj pod Pálavou.