Každý je jednou nahoře a jednou dole. A kdo může, pomáhat by měl. Setkala jsem se s paní ředitelkou Nadačního fondu Pečovatel Monikou Hlinkovou, která již 9 let pomáhá rodinám i jednotlivcům, aby měli vždy finanční prostředky na to, si pečovatele zaplatit.

Nadační fond Pečovatel pomáhá lidem v nouzi. Financování péče je náročné | Foto: Sarah Horáková

Spolu s námi se k setkání i přidal desetiletý Fabiánek s rodinou, který trpí dětskou mozkovou obrnou a epilepsií již od narození. Je to velký bojovník, který dělá pokroky a klobouk dolů jeho blízkým, kteří mu věnují 100% času. Byla jsem až dojatá, kolik maličkostí a nesmyslných starostí denně řeším, když pak vidím, že v jiných rodinách se řeší u stolu mnohem horší a důležitější věci a my bychom tohle neměli přehlížet a když můžeme, tak pomoci.

Ještě když žil můj děda, který měl Alzheimerovu nemoc, pamatuji si, že jsme několikrát o pomoci Pečovatele přemýšleli. Mají více zkušeností, avšak kolikrát je to opravdu drahá záležitost a peníze od státu na to opravdu nestačí. Teď si vmete, že rodině se narodí dítě, který takovou pomoc potřebuje každý den. Není to jednoduché a rozhodně je to potřebné.

Díky Nadačnímu fondu Pečovatel pomůžete lidem doplatit hodiny asistenční péče a dostanou 100% vašeho daru.

V krátkém rozhovoru s paní ředitelkou NF Pečovatel se dozvíte více:

1. Kdy jste založila NF Pečovatel a jak Vás to napadlo?

Vznik NF iniciovalo v roce 2012 obč. sdružení Hewer. Dnes největší poskytovatel asisteční péče v ČR. Tenkrát pomáhal Pečovatel pár jedincům tak nějak „na koleni“. Já jsem do Pečovatele naskočila až v roce 2015 a spolu s předsedou SR jsme vdechli Pečovateli život, dali mu nynější podobu, vymysleli systém příjmu darů i klientů a navázali spolupráci s dalšími poskytovateli asistenční péče, jejímž klientům pomáháme doplatit hodiny asistenční péče.

2. Jaký příběh byl pro Vás nejsilnější?

Víte, za tu dobu jsme pomohli stovkám klientů v hrozných situacích, je těžké vypíchnout 1 příběh. Ale je fakt, že některé příběhy se vám chca nechca po kůži vryjí. Například příběh Karla s Huntingtonovou chorobou, která je 100% dědičná a končí smrtí. Na tuto chorobu Karlovi v 6ti letech zemřela maminka a za pár let na to jeho bratr-dvojče. Sestra jeho zesnulé maminky, si vzala Karlova tátu, který zemřel na infarkt. Dodnes se o něj ve dne v noci nevlastní maminka láskyplně stará. Toto je opravdu velmi silný příběh. Zde je odkaz na reportáž, kterou jsme s maminkou v roce 2018 natočili (Karlova reportáž je od 23. min a 20. vteřiny).

3. Měla jste někdy chvíli, kdy jste věděla, že někomu nejde pomoci?

U nás to funguje tak, že potřebný člověk nebo jeho rodina pošle žádost o pomoc s financováním asistenční péče. Díky našemu důkladně propracovanému systému příjmu žádostí, vždy ve třech lidech spravedlivě posoudíme, zda žadateli budeme finančně pomáhat či nikoliv.

4. Jaké to bylo za Covidu?

Za Covidu to pro naše klienty bylo velmi těžké. Asistenti nemohli většinou docházet do domácností kvůli nákaze a tak musela pečovat hlavně rodina, která byla z péče značně vyčerpaná.

5. Jakým lidem pomáháte platit domácí asistenční péči? A je pro nějaké jedince obtížnější sehnat finance?

Pomáháme zdravotně znevýhodněným lidem od dětí až po seniory. Mezi dárci jsou oblíbené zejména děti a mile vypadající senioři. Dospělí řadím u dárců mezi nejméně oblíbenou skupinu.

6. Je jednoduché sehnat finanční prostředky?

Musím říci, že je to rok od roku náročnější. V roce 2015, kdy ještě neexistovalo tolik neziskových organizací a sbírek, to bylo snadnější. Velké firmy darují s oblibou velkým neziskovkám, za kterými stojí nějaká významná osobnost, která danou firmu veřejně zmíní a zviditelní. Pečovatel je organizace menší, rodinná, postavená i na osobních vztazích s klienty.

7. Co je vlastně cílem NF Pečovatel?

Usilujeme o to, abychom každý měsíc zajistili od dárců finanční prostředky na zaplacení asistenční péče pro naše klienty, za které každý měsíc platíme faktury za odasistované hodiny. Přejeme si, aby si lidé na našem webu www.pecovatel.cz vybrali potřebného člověka, kterému každý měsíc pošlou nějakou tu korunku na asistenční péči. Za hodinu péče zaplatíme 130 Kč. Naši klienti se pravidelně dívají do svých profilů na web a radují se, když jim tam penízky přibývají. Ráda bych, aby si Pečovatel získal stálou a pravidelnou komunitu dárců, kteří budou našim klientům pomáhat a s kterými se budeme setkávat na akcích a vytvoříme takovou velkou Pečovatelskou rodinu?

8. Je něco, čím se NF Pečovatel liší od ostatních neziskových organizací?

Ano. Klienti a jejich rodiny píší do svých profilů na webu, jak se jim každý měsíc daří, co prožili, s čím jim asistenti pomáhají, jak se cítí, někdo vloží i fotku. Je to vlastně taková zpětná vazba pro dárce, kterým naši klienti ve svých příbězích děkují a přejí. Dále pak přijaté dary dáváme klientům ve 100% výši na úhradu asistenční péče.