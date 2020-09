Břeclavští dorostenci Matěj Halady a Matěj Kašík společně s juniorem Martinem Ježkem byli součástí České reprezentace, která byla vyslána na mezinárodní veslařské závody do Alpského jezera Ossiacher See, nedaleko Italsko - Slovinských hranic.

Mladí veslaři z Břeclavi | Foto: Josef Akai

Za běžných okolností by pro dorostenecký reprezentační tým byly vrcholem sezóny Závody olympijských nadějí CEFTA, které se měly konat v polovině května na Brněnské přehradě. V letošním roce je ale bohužel vše jinak! Proto se nejlepší čeští veslaři ve věku 15 a 16 let představili o víkendu na 59. ročníku Mezinárodní regaty ve Villachu. V Rakousku tak měli možnost porovnat své síly s mezinárodní konkurencí. Kromě týmu vyslaného Českým veslařským svazem startovaly na jezeře Ossiacher See také další klubové posádky z Rakouska,Česka, Maďarska, Slovinska, Německa, Itálie a jejich vybraní reprezentanti. Naši dorostenci "Matějové" si vedli perfektně, v sobotu vítězství na dvojce, v neděli ve stejné disciplíně (o 0,04 secundy) těsné druhé místo a v nedělní královské disciplíně osem získali bronzové medaile.