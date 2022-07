Mikulovský zámek září do daleka a v patří k takříkajíc ikonickým pohledům, které v očích návštěvníků nezastupitelně reprezentují nejen město, ale celý kraj pod Pálavou. Neodmyslitelnou dominantu ale v letech 1719 a 1945 prakticky zničily obrovské požáry. Mikulovský zámek ale v obou případech povstal z popela.

Na místě dnešního zámku vystavěli už ve třináctém století Přemyslovci zeměpanský hrad, brzy jej ale postoupili Liechensteinům, kteří pak hrad upravovali a rozšiřovali až do roku 1560. Brzy poté mikulovské panství získali Dietrichsteinové, kterým patřilo až do konce druhé světové války. František kardinál Dietrichstein, který do Mikulova přenesl z Olomouce svou biskupskou kancelář, zahájil rozsáhlou přestavbu stávající pevnosti na renesanční zámek a v jeho díle postupovali další generace majitelů panství. V roce 1719 přišel první osudový požár. Zničil značnou část města i samotn zámek. Dietrichsteinové zámek obnovili v impozantní barokní podobně. K pýchám zámku patřil trůnní sál, sál předků nebo velká knihovna na místě někdejšího zámeckého divadla.

Na samém konci druhé světové války, 22. dubna 1945, zámek zdevastoval druhý osudový požár. Okolnosti a přesná příčina požáru zůstaly předmětem soupeřích verzí ukazujících na ustupující německou armádu a nacisty nebo na ostřelování Rudou armádou. Důsledek byl ale zřejmý. Mikulov vstoupil do prvních let míru se skvostným zámkem obráceným v trosky. Díky úsilí spolku pro obnovu zámku byl zámek podle projektu brněnského architekta Otakara Oplatka obnoven.

Dnes mikulovský zámek spravuje zdejší Regionální muzeum, kterému slouží od poválečné obnovy. Návštěvníci najdou na zámku stálé expozice i příležitostné výstavy. Expozice Od gotiky po empír provede návštěvníky vývojem životního stylu během staletí prostřednictvím vybraných pozoruhodných exponátů. Galerie Dietrichsteinů provede návštěvníky osobnostmi rodu, který nejvíce vtiskl tvářnost zámku, městu i jeho okolí. Sběratelské zájmy Deitrichsteinů přibližuje expozice Touha a důstojnost. Poklad, který unikl zkáze, najdou návštěvníci při prohlídce zámeckého knihovny. Původní skříně a tisíce vzácných svazků totiž přečkaly i ničivý požár v roce 1945.Od letoška provede nový prohlídkový okruh návštěvníky podrobněji i historií krásných zámeckých zahrad.