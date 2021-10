Historie, tradice a kulturní dědictví našich národů je název projektu s polskou školou v Miezdnej, který získal 150 tisíc Kč z dotačního programu Jihomoravského kraje Do světa!2021 a uskutečnil se ke konci září za účasti šestadvacetu žáků a tří učitelů z Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče. Prvním bodem našeho programu byla komentovaná prohlídka jednoho z největších nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů – Auschwitz-Birkenau, neboli v českém překladu: Osvětim-Březinka. Mrazivá prohlídka zdejších komplexů, jež v sobě do dnes skrývají ty největší hrůzy lidstva, v nás zanechala tak silný dojem, že na něj už nikdy nezapomeneme. Jedna věc je se o této historické etapě pouze učit ve školních lavicích, ta druhá ji naopak pocítit na vlastní kůži.

Na programu druhého dne byla nejprve procházka zámeckým parkem s naučnou stezkou v Pzcyne a potom jsme pokračovali do nejkrásnějšího polského města - Krakova. Naše ubytování se nacházelo v hostelu na řece Visla, jež velmi blízce připomínal zájezdní parníček. Přímo nad našimi hlavami se tyčila chlouba celého Krakova – majestátní hrad Wawel, který jsme během našeho čtyřdenního pobytu stihli navštívit několikrát včetně komentované prohlídky baziliky. Během našeho pobytu v Krakově jsme také navštívili Wieliczku, památku UNESCO, kde jsme s nadšením prozkoumávali kouty zdejších rozlehlých solných dolů. Třešničkou na dortu byla naše paní průvodkyně Renata Tatoj, která svými vtipnými průpovídkami v českém jazyce oživovala tamější kamenné a temné prostředí. Paní průvodkyně nás také s nadšením prováděla další den po krakovských památkách UNESCO, mezi které patří např. Hlavní náměstí s radniční věží, tržnicí Sukiennice a Mariánským kostelem, z jehož vyšší věže každou hodinu troubí hejnal slavnou melodii. Také výzdoba kostela sv. Anny blízko budovy Collegia Maius nás nadchla.

Program v pátek pokračoval návštěvou historického hlavního města Slezska – Vratislavi (Wroclavi). Ihned po ubytování v hostelu jsme se vydali na prohlídku tohoto překrásného města. Zdejší budovy a památky nás naprosto ohromily. Zábavným doplněním programu byl pomyslný „lov na trpaslíky“, kterých je toto město plné. Drobné bronzové sošky malinkých mužíčků různých tvarů a vzhledů zdobily zdejší ulice na každém rohu a my se jich snažili zahlédnout, a fotograficky „pochytat“, co nejvíce. V sobotu na zpáteční cestě domů bylo poslední zastávkou poutní místo Vambeřice. Štěstí i počasí nám přálo a podařilo se nám splnit program, který pro nás připravila koordinátorka projektu RNDr. Jarmila Čeperová. Výklad historických dějin našich národů doplňovala o legendy Mgr. J. Komínková a Mgr. D. Honsová přidala zajímavosti z literatury a kultury. Doufám, že mluvím za všechny „účastníky zájezdu“, když napíšu, že se nám celý zájezd moc líbil, splnil cíl projektu a motivoval nás k další návštěvě Polska. Víme, že v dnešní „covidové“ době je cestování do zahraničí velmi problematické, a proto jsme byli všichni opravdu nadšení, když jsme se dozvěděli , že se náš projekt může bez potíží uskutečnit.

Anna Macková, 3.A