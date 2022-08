Vlastně i za mých mladých let to bývalo v Bořeticích super. Hlavní hodová sezóna se blíží zhruba k polovině, což znamená, že všechny rozjednaný kopretinky začínají být po tom sáhodlouhým a každotýdenním hodovým namlouvání svolný. Každopádně ještě tu byla jedna zajímavá skupina krojovaných: ti, co přijeli chladnokrevně likvidovat svoje mozkový buňky. Tuhle skupinu si označme třeba krycím názvem „Čížci“. Třeba Čížci, když dostanou do rukou tu nechvalně proslulou gigaláhev ze Šakvic, klopí ji do sebe tak dlouho, dokud v ni nesrkne. Zase nechci rozhodně nic kritizovat – nevíte, co tito lidé zrovna prožívají, popřípadě jestli třeba neslaví vítězství na nějakým mistrovství.