Muzeum v Dolních Věstonicích letos bohužel neotevřeme, tamější expozici už obsadili dělníci a zedníci a v následujících letech se postarají o to, aby muzeum v Dolních Věstonicích, budoucí Dům přírody, obstálo i u nejnáročnějšího návštěvníka. Naopak se ale na podzim otevřou dveře malého domku v Divákách, kde po dlouhých peripetiích a zdrženích konečně zahájí provoz Památník bratří Mrštíků. V synagoze se pro vás chystají tři výstavy, dvě umělecké a jedna přírodovědně-umělecká.

Archeopark v Pavlově letos obsadí vlci, letošní rok byl totiž vyhlášen Rokem vlka a jedna z hlavních výstav se bude věnovat nálezu Vlka z Pavlova, který je pravděpodobně jedním z prvních domestikovaných mazlíčků lovců mamutů.

No a na zámku v Mikulově se můžete těšit na velkolepou výstavu o Keltech na našem území, na výtvarné výstavy jako je "dílna", Křehký Mikulov, nebo výstava o břeclavské skupině "6". Kromě všeho jiného letos taky budeme celý rok slavit, uplyne totiž 450 let od jeho narození, a to už je pořádný důvod k oslavě.

Když jsme vám představili program, který pro vás chystáme, až se naše brány znovu otevřou, bylo by dobré zmínit i program, který pro vás chystáme, dokud jste ještě doma. Natáčíme videa, vyrábíme aktivity pro rodiče s dětmi a to všechno nahráváme na internet, abyste si mohli užít muzeum v pohodlí vlastního obýváku.

Sledujte naše webové stránky, kanál na Youtube, nebo sociální sítě, kde nejrychleji najdete to co hledáte. Zároveň nabízíme jedinečnou příležitost - pokud je něco, co jste vždycky chtěli vědět, vidět, nebo vás prostě jenom zajímá, tak se nás zeptejte. Napište na e-mail propagace@rmm.cz a my se pokusíme udělat co nejvíc pro to, abychom vám vyšli vstříc.

Anna Soldánová,

Regionální muzeum Mikulov