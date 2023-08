Nebe nad Pálavou zčernalo. Čtenářka pro jistotu zavřela všechna okna

Jakub Dosedla specialista sociálních sítí

Chladnému a deštivému počasí zdá se je na několik dnů konec. Na jižní Moravu se vrací léto. Ještě ve středu 9. srpna to ale vypadalo všelijak. Po dopoledním dešti dorazily během dne ještě také bouřky. Černé mraky se přihnaly do Šakvic na Břeclavsku kolem 17. hodiny. Jak nám napsala naše čtenářka Miroslava Jakubčíková, vypadalo to strašidelně. Hned proto zavřela všechna okna a dobrý pocit z toho vůbec neměla. Pak přišly hromy a blesky a spustil se silný liják. Podívejte se na její fotky.

Nebe nad Pálavou zčernalo. Čtenářka pro jistotu zavřela všechna okna | Foto: Miroslava Jakubčíková

Předpověď počasí do konce druhého srpnového týdne (zdroj ČHMÚ) Pátek: Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, v údolích až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, v severozápadní polovině Čech místy až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 16 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem 19 °C. Slabý proměnlivý, přes den západní až severozápadní vítr do 4 m/s. Hlavy vzhůru. Nad jižní Moravou budou padat hvězdy Sobota: Polojasno až skoro jasno. Odpoledne a večer na západě Čech až oblačno a ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s. Neděle: Jasno až polojasno, zejména v Čechách přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 27 až 31 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.