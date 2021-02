Tetičky z muzea v Kobylí si zpestřily čím dál delší čekání na konec pandemie pečením masopustních a dalších specialit. Když budete mít v sobotu kolem muzea cestu, můžete ochutnat přes výdejní okénko. A tetičky přidaly i pěknou historiku o božích milostech.

Tetičky u Kobylí napekly masopustní dobroty. | Foto: Muzeum obce Kobylí

Už je nám to dlúhý, žádná akce, zavřený muzeum a my furt chodíme do muzea enom uklízat. Tož jsme se rozhodly, že vyzkůšáme, esli sme nezapomněly ty naše speciality. Sami to nesníme, tož v sobotu 20.2. od 11hod. otevřeme muzejní výdejové okýnko. Budeme mět boží milostě, bomby, trdelniky a koblihy. Roušky musíme mět my aj v