Ve čtvrtek 7. 11. se 10 týmů zúčastnilo pIšQworkového turnaje na mikulovském gymnáziu, v němž si zahráli o postup do krajského finále. Na první postupující místo se prokřížkoval tým Gymik A.

Na pIšQworkovém turnaji na mikulovském gymnáziu se tým Gymik A prokřížkoval do vedení | Foto: Josef Šíp

Do mlhavého rána v Mikulově se vydali studenti z místních i přilehlých obcí. Po krátkém představení partnerů a upřesnění pravidel se týmy rozlosovaly do dvou skupin. V každé skupině byli zástupci jednotlivých škol z ZŠ Dolních Dunajovic, ZŠ Březí, ZŠ Valtická Mikulov a Gymnázium Mikulov. I když se všichni moc snažili, do pavouka se nedostali Banáni a Mimoni z Dolních Dunajovic.