Nejen číst, psát a počítat se učí děti v Praktické škole v Hustopečích

Snad každý z nás, kteří jsme chodili do základních škol v minulém století, dostal v hodinách „pracáku“ do ruky jehlu a nit a pokoušel se něco ušít nebo přišít. V dnešní době je na školách časová dotace pro výuku pracovních činností zúžena asi na jednu hodinu týdně nebo zcela chybí. A možná i proto si málokteré dítě školou povinné dokáže představit, že by ve škole šilo stejně jako jeho rodiče.

Děti se učily šít na stroji. FOTO: Archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista