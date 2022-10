Už potřetí se na počátku podzimu sešli v Břeclavi pod zámkem milovníci těch nejostřejších dobrot. Horké a ostré chilli a další speciality ochutnávali návštěvníci setkání Ohně hoří dál. Za pěkné fotky děkujeme Lukáši Hrdličkovi.

Milovníci nejostřejších pochoutek si užili ochutnávku při setkání Ohně hoří dál u břeclavského zámku. | Foto: Lukáš Hrdlička

Druhá říjnová sobota přinesla v Břeclavi sychravý podzimní den, ale v areálu pod zámkem bylo místy až horko. Postaralo se o to jedenáct týmů, které roztopily své kotle a pustily se do přípravy specialit, ke kterým se slabší povahy přibližují raději jen s hasicím přístrojem v ruce. Ti, kdo to mají rádi osté a horké si ovšem na letošní nabídce náležitě pochutnávali.