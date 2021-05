Vydejte se s námi prozkoumat zajimavá místa našeho regionu. Děkujeme našemu čtenáři Miloši Ruferovi, jr., za to, že nás vzal do arboreta v Němčičkách. Máte i vy zajímavé fotografie z výletů? Zašlete nám je na breclavsky@denik.cz. Rádi je zveřejníme.

Zábava pro celou rodinu čeká v Němčičkách. Místní arboretum nabízí pastvu pro oči i herní vyžití pro děti. | Foto: Miloš Rufer, jr.

Náš další jarní výlet směřoval do obce Němčičky, známé svou bobovou dráhou či lyžařskou sjezdovkou. My ovšem míříme za jarní krásou, do místního arboreta, nedávno otevřeného i pro veřejnost.