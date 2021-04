Naše čtenářka, Tereza Vachurová z Břeclavi, nám na základě výzvy poslala fotografie svého čtyřnohého miláčka, psa Maxe. Svého psa miluje a pěje na něj samou chválu. Máte i vy svého zvířecího miláčka a rádi byste se ním pochlubili? Pošlete nám jeho fotografii na breclavsky@denik.cz. Rádi ji zveřejníme.

Pes je nejlepší přítel člověka. Kdo ho má, většinou může potvrdit. | Foto: se souhlasem Terezy Vachulové

Našemu psovi Maxikovi jsou 2 roky a je to kříženec labradora, respektive matka labrador otec neznámý. Náš miláček je hravý puberťák po kastraci, pohodař a miluje společnost. Je to takový zavislak, všude jde za mnou. Je učenlivy, umí sedni, lehni, popros, pac, řekni, zůstaň, ke mě. Prostě je to naše zlato, dítě, bráška, milujeme ho nade vše.