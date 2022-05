Milovníci lidových řemesel a folkloru věděli, kde mají na prvního máje být. V Moravské Nové Vsi na Dni lidových řemesel. Oblíbené setkání pořadatelé připravili po dvou letech vynucené pauzy. Za krásné fotky děkujeme Davidu Kordovi.

První máj patřil v Moravské Nové Vsi dni lidových řemesel. | Foto: David Korda

Lešení kolem kostele v Moravské Nové Vsi připomíná, že to bude brzy rok, co lidem v městysu změnilo život tornádo. A pohled do kalenáře ukazuje, že poslední dva roky mařily mnoho oblíbených akcí pandemická omezení. Ani následky přirodní pohromy ani úřední nařízení tentokrát už ale nebránila tomu, aby do Neovsi přijeli lidoví řemeslníci se svými stánky a folklorní vystoupení se svými pořady. A přišlo se na ně podívat hodně lidí. Užili si krásný první májový den.