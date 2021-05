Pracovali jsme oba dva v dopravě, já v dopravě a logistice 40 roků, on za volantem autobusu a nákladního automobilu najel cca.3 000 000 kilometrů a projel asi 17 států Evropu. Proto asi není divné, že všechny naše hovory nakonec skončí u dopravy a dění "kolem silnice.Není to nic převratného, když jsme zjistili, že je čím dál větší silniční provoz, zvláště v Hustopečích, kde se navíc pracuje i na nájezdu na dálnici. Když k tomu ještě připočítám to, že pokud bude přijat nový zákon, který říká, že při objíždění cyklisty musí řidič dodržet boční odstup od cyklisty 1,5 metru, vychází mi, že pokud pojede v Hustopečích po ulici Brněnská jeden cyklista, ucpe celou ulici, protože podle tohoto zákonu jej nebude moci žádný řidič, zvláště pokud pojede např. s nákladním automobilem nebo autobusem, předjet a budou vznikat kolony.

Určitě se zjistí, že za tyto kolony mohou, jako ostatně u nás za vše, řidiči kamionů.Uznávám, že u nás jezdí hodně kamionů, ale zkusme se na tento problém podívat i z druhé strany. Stále se hovoří a plánuje, že se nákladní doprava převede na železnici. Máme sice poměrně hustou železniční síť, ale musíme si přiznat, že ne vždy železniční doprava může nahradit silniční. Železniční doprava je vázaná na koleje, oproti tomu je kamion levnější, rychlejší a operativnější. Když se podívám kolem sebe, zjistím, že většina firem nemá železniční vlečku, která by umožnila nakládku nebo vykládku vagonů přímo ve firmě. Proto při případném využití vagonů při přepravě materiálu nebo zboží by si odesilatel musel pronajmout nákladní automobil, k němu by potřeboval lidi kteří by na nádraží přeložili náklad do vagonu, příjemce by musel postupovat stejně. To by prodražilo dopravu, která je součástí ceny hotového výrobku, a to by se promítlo i v konečné ceně zboží.

Napadlo mě jedno řešení tohoto problému, začít využívat kombinovanou dopravu sinice + železnice, která umožní dopravu z domu do domu". Nemusí to být zrovna doprava naloženého vagonu k odesilateli, u nás se prováděla v Pardubicích, nebo Meziměstí, ale nakonec byla tato přeprava ukončena. Myslím, že u nás by stačil kontejner, nebo kontejnery, buď (nejsem si jistý, jestli to píši správně) na jedenáct palet, nebo na dvacet dva . Všímám si, že některé firmy tento systém již využívají, za to si zaslouží pochvalu. Podle mě má tento systém (auto + vlak) velké rezervy a možnosti v jeho používání se dají přizpůsobit podle požadavků zákazníka. Doprava je živý organismus, který se neustále vyvíjí. Je to na nás, aby jsme si vybrali tu nejšetrnější k životnímu prostředí.

Vlastimil Tělupil