Nevšední setkání na Břeclavsku. Do obce se sjeli rodáci narození po válce

Poslední srpnovou sobotu se uskutečnila velmi zajímavá akce, a to první setkání rodáků obce Dobré Pole v areálu Obecního domu. Tato nevšední událost byla omezena věkem pro narozené v poválečném období do roku 1960. Je pravdou, že jsou to již senioři, ale přesto se jich sešlo celkem 75.

Nevšední setkání na Břeclavsku. Do obce se sjeli rodáci narození po válce | Foto: Čtenář reportér

Senioři prožili hezké slunečné odpoledne, mnozí se neviděli od školních let a tak si měli o čem povídat. Prohlédli se opravenou budovu Obecné školy, při tom zavzpomínali na učitele, kamarády a příhody, které zde prožily. Po prohlídce obce proběhl kulturní program a společné posezení s ochutnávkou místních vín. Této pro obec významné akce se zůčastnil i senátor P ČR Rostislav Koštial a probošt Mikulovského probošství Pavel Pacner. Poprvé po sto letech. Zapomenutým zámečkem u hranic opět zazněla hudba Kulturní program zajistili Mužáci z Březí spolu se ženským souborem a cimbálovou muzikou Kasanica. Na závěr večera zahrála místní country skupina Depo. Všichni účastníci poděkovali organizátorům akce a vyslovili přání se takto v budoucnu setkávat.