Už čtyřicet let pečuje o seniory jako zdravotní sestra v Domově seniorů Břeclav. Za to vitální Boženu Piskatou, které v týmu nikdo neřekne jinak než Bobina, ocenil místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Boženu Piskatou ocenil ředitel i místostarosta | Foto: Domov seniorů Břeclav

„Čtyřicet let strávených v sociálních službách péči o seniory je opravdu chvályhodné. Paní Piskaté, tedy Bobině, přeji do dalších let mnoho energie a sil,“ popřál jí Matuška a k jubileu přidal dárkový koš plný pochutin.