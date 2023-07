Obrovská včela nebo komár v maxi velikosti. Jedinečnou výstavu fascinujícího světa hmyzu mají návštěvníci nyní možnost vidět na Státním zámku Valtice. Tým sochařů na zhotovení více než 20 detailních exemplářů usilovně pracoval dlouhých 10 let. Ty dosahují velikosti až 5 metrů a váhy 1 tuny.

Treehoppra - malá skákavka z Amazonie | Video: megabrouci/instagram

Samotná práce byla zkouškou trpělivosti. Každý chlup se totiž musel nabarvit, ohnout, předvrtat a nalepit. I každá noha, každá ploška se 100krát přeměřovala, brousila a malovala. „Za každým „broučkem“ jsou desítky hodin studia u makrolupy a následného ručního převodu do reality. Strávili jsme na tom až 15 tisíc hodin práce a využili celkem 11 tun materiálu" informují tvůrci.

Neobvyklý nápad přišel, jak to tak bývá, nenápadně. Výtvarník Michal Olšiak se rozhodl dětem koupit mikroskop, ale nakonec si pro sebe koupil makrolupu. S mikroskopem totiž můžete koukat pouze na tenké plátky. „Ze začátku jsme s klukama koukali na zvětšený kus chleba, na suchý listy pokojovek, plísně, ale pak jsem tam dal brouka!," řiká s nadšením Olšiak. A právě v tuto chvíli se nápad na výstavu hmyzu v obří velikosti zrodil.

Obří letadlo proletělo nad Břeclaví. Lidé trnuli úžasem

Se svojí představou se svěřil svému kamarádovi Oldovi, který se na náročné práci také podílel. „Začali jsme jezdit na burzy, navštěvovat entomology. Pronajala se dílna a začal se dělat první brouk - Nosorožík filipínský. Měl asi 6 m a dal fakt hodně práce, takže nakonec jsme museli udělat tým a další exponáty dělat ve více lidech," dodali umělci.

Hmyz představuje až 90 % všech živých forem a naše planeta je jim domovem více než 350 milionů let. Řada rostlin i živočichů je na hmyzu závislá a platí to i obráceně. Výstava je přístupná od pondělí do neděle v Zimní jízdárně na zámku ve Valticích. Otevírací doba je od 10 do 18 hodin večer.