Ochotníci se připravují na sezonu, ale opatrně

Vážení diváci a přátelé divadla v Boleradicích. Také se těšíte na novou divadelní sezónu? Za divadelníky mohu potvrdit, že my ano. Ale současně jsme trochu opatrní, protože s jistotou nevíme, co se přihodí a zda se podaří realizovat všechny akce, které chystáme. Věříme však, že se už divadla zavírat nebudou a vše, co jsme na novou sezónu 2020 - 21 připravili, se podaří realizovat.

Divadlo Boleradice | Foto: Iva Kahounová