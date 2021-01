Zatímco Vánoce by měly být svátky klidu a souznění, naopak silvestrovské oslavy bývají bujaré a často neodmyslitelně spjaté s velkými ohňostroji, hlasitými petardami a světelnými záblesky. Lidé se baví, ale zvířata často trpí. Veterinářka Alexandra Karafiátová, která pomáhá zvířatům v Záchranné stanici Pavlov, radí, jak se zachovat, abychom oslavy konce roku našim psům a kočkám, ale i divokým zvířatům ulehčili.

Silvestr a zvířata - výzva | Foto: Záchranná stanice Pavlov

Co dělat, abychom našim čtyřnohým miláčkům hlasité oslavy konce roku usnadnili? Vůbec nejlepší by bylo odjet mimo civilizaci a minimalizovat tak možnost, že nějaké dělobuchy vůbec uslyšíte. Málokdo má ale takovou možnost. Proto je důležité, aby majitel psa nebo kočky zachoval klid a tvářil se, že se nic neděje. Pokud bude i on nervózně pobíhat po bytě od okna k oknu, zvíře se dostane do stresu stejně jako jeho majitel. Je dobré vypozorovat, co vašeho zvířecího přítele uklidňuje, zda se chce přitulit, být vám na blízku nebo naopak se raději někde schová, a takovou možnost mu dopřát. Pamatuji si případ, kdy majitelka balila pejska pevně do šálu, cítil pevné sevření a byl klidnější. Pokud máte pejska na dvoře nebo kočky, které se přijdou domů jen nažrat, v takovém případě bych volila opatření a raději je na Silvestra zamkla někde uvnitř. Mohou se snadno vyděsit, skočit pod kola auta nebo se venku na delší čas ztratit. I takové případy jsme v praxi řešili.