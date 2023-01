Jeli jsme s vnoučkem do Mikulova k zámku, podívat se na kamínky. Šest jsme našli a také vyměnili. Zašli jsme i do kostela sv. Václava podívat se na betlém a omylem jsme tam objevili výstavu betlémů. Svítilo se nahoře u varhan a mně to bylo divné. Vnouček říká: kam vedou ty schody. A já mu říkám: tam jsou varhany a nakonec tam byla i cedulka : výstava betlémů. Moc se nám líbila, tak posílám.