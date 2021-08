Od zámečku k chodníčku: projeďte se k soutoku Dyje s Moravou

Čtenář reportér





Cípek na jihovýchodě Moravy je známý jako Soutok. Už dlouho se mluví o vyhlášení CHKO Soutok, ale z různých důvodů k tomu zatím nedošlo. Části území jsou chráněny alespoň maloplošně nebo na základě mezinárodních úmluv. Nejlepší je vydat se tam na kole, chůze po asfaltových silničkách (zčásti bývalých signálkách) by byla úmorná.

Z výletu k soutoku Dyje s Moravou. Soutok. Vpravo Dyje, vlevo Morava, která Dyji přebírá. Společně po necelých 70 kilometrech dotečou do Dunaje a pak do Černého moře. Zároveň je to místo na hranici tří států. Děti stojí v Česku. Vpravo (na dyjském břehu) | Foto: Veronika Králová